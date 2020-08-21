Комиссия по инвалидности при Черновицкой городской детской поликлинике отказалась присвоить ребенку с инвалидностью подгруппу А (тяжелая форма), которую ранее забрали.

Об инциденте рассказала журналистка Оксана Драчковская в Facebook. По ее словам, диагноз мальчика – спинальная мышечная атрофия – был подтвержден в результате обследований. Однако в комиссии считают, что для присвоения подгруппы якобы нет оснований.

Ребенку не хотят вернуть подгруппу А Фейсбук Оксаны Драчковской

"Нет, я вам больше скажу, у нас уже была эта подгруппа, а теперь ее у нас забрали. Выздоровел мальчик, да? Вы, наверное, слышали, что в Украине за получение инвалидности, а особенно "тяжелых" групп, надо платить. Так вот знайте: это правда. Шесть лет назад мы заплатили за подгруппу А сломанной ногой Назарчика. Потому что нашим врачам было мало результатов обследований и заключений, привезенных из двух киевских институтов – нейрохирургии и ортопедии", – рассказала Драчковская.

По словам активистки, чтобы подтвердить диагноз СМА, ребенку назначили "кучу новых бессмысленных исследований".

"И тогда при попытке сделать ребенку рентген тазобедренных суставов лаборантка рентгенкабинета сломала ему бедро. Что надо сломать теперь, чтобы получить подгруппу?" – возмущена Драчковская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Сторожинецком районе Черновицкой области две собаки бойцовской породы покусали 25-летнего парня с инвалидностью.