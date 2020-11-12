В Черновцах проигравший на выборах кандидат забрал у жителей обещанную тротуарную плитку

Один из кандидатов в депутаты черновицкого горсовет после проигрыша на местных выборах передумал делать тротуар и забрал у жителей плитку, которую ранее привез.

Об этом рассказал в Facebook депутат горсовета Андрей Романчишин. По его словам кандидат пообещал жильцам одной из многоэтажек сделать пешеходную дорожку.

Он привез все необходимые для этого материалы. Люди самостоятельно установили бордюры и засыпали будущий тротуар щебнем.

Однако после выборов выяснилось, что за кандидата проголосовало только три жильца дома, поэтому он забрал поддоны с тротуарной плиткой. При этом несостоявшийся политик высказал обиду местным жителям, пожаловавшись, что потратил деньги.

По словам Романчишина, один поддон с плиткой жители все же успели спрятать в подвал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в округе № 13 Винницкой области кандидат, проигравший выборы, разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной кампании.