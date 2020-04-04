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4 апреля • обновлено в 15:18
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В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины: фото

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В Черновцах за час до начала режима максимального ограничения передвижения на двое суток образовались огромные очереди под продуктовыми и продовольственными магазинами.

Под некоторыми супермаркетами количество людей достигло нескольких десятков, сообщает местное издание "Молодий буковинець".

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

Напомним, что председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил об усилении карантинных мер и введении комендантского часа. Он будет действовать с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля.

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

В Черновцах перед комендантским часом люди штурмовали магазины

molbuk.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Люди пришли за спецпропусками в транспорт.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Откуда деньги у ни щих хо Хлов не покупку продуктов . МВФ дал за землю ?
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