Чтобы сидели дома: в Черновцах пенсионеров лишили льгот из-за карантина

В Черновцах временно прекратили предоставлять льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров пока будет действовать карантин из-за коронавируса.

Решение было принято 17 марта депутатами горсовета, сообщается на сайте мэрии.

Мэр города Алексей Каспрук пояснил, что таким образом пожилых людей хотят мотивировать меньше передвигаться по городу.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет мотивировать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы для коронавируса, меньше передвигаться по городу, оставаться дома", – сказал он.

Каспрук уточнил, что льготный проезд вернут после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик призвал не пускать бабушек в поликлинику из-за коронавируса без острой необходимости.

Напомним, что в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом увеличилось до шести человек, включительно с летальным случаем. Среди зараженных – двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Всего по Украине уже зафиксировано 14 случаев заболевания.

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

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