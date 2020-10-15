В Черновцах зафиксировали случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Obozrevatel Общество 17:31, 15.10.2020 Обновлено: 18:14, 15.10.2020

В Черновцах медики зафиксировали случай одновременного инфицирования пациента гриппом и коронавирусом.

Болезнь предполагает стремительное развитие и может привести к смерти человека, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время".

Он отметил, что спрогнозировать, как пройдет нынешний сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний, пока сложно.

"Мы напряженно думаем и анализируем: будет у нас сочетание этих болезней или нет", – заявил Виктор Ляшко.

Если вспышка коронавируса и эпидемия гриппа соединятся, то динамика заболеваемости COVID-19 пойдет гораздо быстрее. Если же коронавирус подавить, должен начаться спад.

"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке", – рассказал главный санитарный врач Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлится до 31 декабря, вузам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Школам порекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября, после этого возможен переход на дистанционную форму обучения.

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