В Черновцах пациент умер после одновременного заражения коронавирусом и гриппом

В Черновцах медики зафиксировали случай одновременного инфицирования пациента гриппом и коронавирусом.

Болезнь стремительно развивалась и привела к смерти человека, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время".

Он отметил, что спрогнозировать, как пройдет нынешний сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний, пока сложно.

"Мы напряженно думаем и анализируем: будет у нас сочетание этих болезней или нет", – заявил Виктор Ляшко.

Если вспышка коронавируса и эпидемия гриппа соединятся, то динамика заболеваемости COVID-19 пойдет гораздо быстрее. Если же коронавирус подавить, должен начаться спад.

"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке", – рассказал главный санитарный врач Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлится до 31 декабря, вузам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Школам порекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября, после этого возможен переход на дистанционную форму обучения.