В Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости и попросили петь гимн дома

В Черновцах власти отменили все мероприятия ко Дню Независимости Украины из-за введения "красного" уровня распространения эпидемической опасности в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации. Жителей попросили исполнить государственный гимн дома.

"В связи с введением "красного" уровня распространения эпидемической опасности в Черновцах с 24 августа все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День Флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости – исполнить государственный гимн дома!", – сказано в сообщении.

В пятницу, 21 августа, на внеочередном заседании Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о новом эпидемическом зонировании Черновицкой области:

"красная" зона – город Черновцы, Кицманский и Заставненский районы;

"оранжевая" зона – город Новоднестровск, Глибоцкий, Вижницкий, Герцаевский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы.

Новые правила адаптивного карантина будут действовать с понедельника, 24 августа.

Черновцы и два района области вошли в "красную" зону (Facebook Черновицкой ОГА)

За прошедшие сутки, 20 августа, на Буковине зафиксировано 208 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 110 – в Черновцах.

В тяжелом состоянии находится 45 пациентов, из них в реанимации – 31, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 3.

За сутки 20 августа в области зафиксировали 208 новых случаев заражения COVID-19 (Facebook Черновицкой ОГА)

В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню Независимости (Facebook Черновицкой ОГА)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, попавших в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений.