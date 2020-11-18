В Черновцах от COVID-19 умерла известная врач-гинеколог

Борис Бондарь Общество 17:55, 18.11.2020 Обновлено: 17:55, 18.11.2020

В Черновцах из-за COVID-19 умерла известная врач-гинеколог Светлана Маланчук.

Об этом сообщила в Facebook коллега медика Елена Боштан-Албота. Причиной смерти Маланчук стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.

Женщина работала заведующей родильным отделением перинатального центра Черновицкой области.

"Еще один врач ушел в потусторонний мир, еще одно сердце, которое сочувствовало горю, помогало в проблемах перестало биться... Еще один врач-профессионал положил свою жизнь на алтарь борьбы с короновирусом. Склоните голову, остановитесь, помолитесь", – написала Боштан-Албота.

В Черновцах от COVID-19 умерла известная врач
Facebook Елены Боштан-Албота

Ранее OBOZREVATEL, на Ривненщине от осложнений после заражения коронавирусом умер врач-отоларинголог детской областной больницы Анатолий Федорович Филоник.

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