В "красных" Черновцах решили не закрывать детсады даже при худшем сценарии

В Черновцах городской исполнительный комитет принял решение возобновить работу детских садов, несмотря на включение города в "красную" зону эпидемической опасности.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Черновицкого городского совета. Утром 19 октября детские сады в Черновцах были закрыты в соответствии с ограничениями, установленными для "красных" зон эпидопасности.

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования – имеется требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и начальную школу не стоит", – заявил секретарь горсовета Василий Продан.

Горисполком решил ограничить посещаемость детских садов максимально допустимой заполненностью 60% от всего количества учащихся.

Черновцы были внесены в "красную" зону на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 15 октября сроком на 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, детские сады не закрывают на карантин и не вводят другие ограничения их работы во время карантина, поскольку дети наименее уязвимы к коронавирусной инфекции. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет.