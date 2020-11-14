В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу из-за карантина выходного дня. Видео

В Черновцах на акцию протеста 14 ноября вышли работники крупнейшего рынка города – Калиновского.

Как пишет "Суспільне Новини", около 300 предпринимателей перекрыли дорогу с требованием разрешить работу во время карантина выходного дня. Соответствующее обращение они написали к руководству ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам организаторов акции протеста, предприниматели в состоянии организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, тем более что рынок не является закрытым помещением.

Накануне заместитель мэра Александр Паскар заявлял, что в Черновцах будут придерживаться всех требований карантина выходного дня, уточнили журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии. Он добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине. Он поручил главам ОГА скоординировать работу местной полиции, а также Госспотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые не должны принимать посетителей.