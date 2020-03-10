В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировала еще одного человека с подозрением на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой областной государственной администрации. Там добавили, что мужчина вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19. Его доставили в больницу 10 марта с признаками инфекционного заболевания.

Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице Черновцов сейчас находится три человека.

Коронавирус. Иллюстрация korrespondent.net

Кроме того, в ОГА напомнили, что результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Инфицированный человек приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Перед этим они путешествовали по Италии.

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