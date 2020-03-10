Главная Новости
10 марта • обновлено в 16:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус

1.2т
Читать материал на украинском

В Черновцах госпитализировала еще одного человека с подозрением на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой областной государственной администрации. Там добавили, что мужчина вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19. Его доставили в больницу 10 марта с признаками инфекционного заболевания.

Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице Черновцов сейчас находится три человека.

Коронавирус. Иллюстрация

Коронавирус. Иллюстрация

korrespondent.net

Кроме того, в ОГА напомнили, что результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги