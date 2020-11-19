В Черновцах главврач диагностического центра умер от коронавируса
Анатолий Вдовичен умер на 68-м году жизни
Он перенес изнурительную борьбу с COVID-19
Главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от коронавируса.
Как сообщается на странице центра в Facebook, сердце медика перестало биться на 68-м году жизни после изнурительноӥ борьбы с COVID-19.
Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.
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