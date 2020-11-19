В Черновцах главврач диагностического центра умер от коронавируса

Главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от коронавируса.

Как сообщается на странице центра в Facebook, сердце медика перестало биться на 68-м году жизни после изнурительноӥ борьбы с COVID-19.

Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL: