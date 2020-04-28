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28 апреля • обновлено в 12:33
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В Черновцах для борьбы с COVID-19 установили "убийцу бактерий". Фото

1.6т
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В Черновцах, где бушует коронавирус COVID-19, в областной больнице установили дезинфекционный тоннель.

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Тоннель для медучреждения установили за счет благотворителей, сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, который убивает бактерии", – отмечено в сообщении.

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

После завершения пандемии COVID-19, дезинфекционный тоннель планируют переместить в инфекционное отделение больницы. Пока такие тоннели есть только в Черновцах и Днепре.

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Дезинфекционный тоннель в больнице

Напомним, что состоянием на 28 апреля в Черновицкой области зарегистрировано 1429 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Черновцов Алексей Каспрук сказал, что в больницах Черновцов почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
кпк в армии учебное мероприятие ,с проходом по палатке с дымом от шашки дымовой. в противогазе и озк,..
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Почему вы бактерии с вирусами путаете? Специалисты
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