В Черновцах, где закончились койко-места для больных коронавирусом, рассматривают возможность размещения новых зараженных в городском спортивно-оздоровительном комплексе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал городской голова Черновцов Алексей Каспрук. "В больницах у нас физически нет мест. У нас есть только спортивно-оздоровительный комплекс, где мы готовы развернуть госпиталь", – сообщил он.

"Там есть большой спортивный зал. Уже сделана система вентиляции, привели в порядок санузлы, завезли кровати, матрасы. Но надеюсь, что область подстрахует и люди будут лечиться в больницах", – добавил мэр, имея в виду, что больных может принять областная больница.

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Койко-места в спортзале, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Черновицкая область вышла на первое место в Украине по количеству заболеваний коронавирусом. По состоянию на утро 5 мая в области заболели 1948 человек, 175 выздоровели.