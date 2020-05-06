В Черновцах для больных Covid-19 приготовили спортзал
В Черновцах, где закончились койко-места для больных коронавирусом, рассматривают возможность размещения новых зараженных в городском спортивно-оздоровительном комплексе.
Об этом в эфире ObozTV рассказал городской голова Черновцов Алексей Каспрук. "В больницах у нас физически нет мест. У нас есть только спортивно-оздоровительный комплекс, где мы готовы развернуть госпиталь", – сообщил он.
"Там есть большой спортивный зал. Уже сделана система вентиляции, привели в порядок санузлы, завезли кровати, матрасы. Но надеюсь, что область подстрахует и люди будут лечиться в больницах", – добавил мэр, имея в виду, что больных может принять областная больница.
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Как писал OBOZREVATEL, Черновицкая область вышла на первое место в Украине по количеству заболеваний коронавирусом. По состоянию на утро 5 мая в области заболели 1948 человек, 175 выздоровели.