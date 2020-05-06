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6 мая • обновлено в 19:17
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В Черновцах для больных Covid-19 приготовили спортзал

4.7т
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В Черновцах, где закончились койко-места для больных коронавирусом, рассматривают возможность размещения новых больных в городском спортивно-оздоровительном комплексе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал городской голова Черновцов Алексей Каспрук. "В больницах у нас физически нет мест. У нас есть только спортивно-оздоровительный комплекс, где мы готовы развернуть госпиталь", – сообщил он.

"Там есть большой спортивный зал. Уже сделана система вентиляции, привели в порядок санузлы, завезли кровати, матрасы. Но надеюсь, что область подстрахует и люди будут лечиться в больницах", – добавил мэр, имея в виду, что больных может принять областная больница.

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Койко-места в спортзале, иллюстрация

Койко-места в спортзале, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Черновицкая область вышла на первое место в Украине по количеству заболеваний коронавирусом. По состоянию на утро 5 мая в области заболели 1948 человек, 175 выздоровели.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги Эксклюзив
Место
Украина Черновцы
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