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7 января • обновлено в 10:32
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Дети живут в кладовках: в сети показали страшные фото общежития в Черновцах

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В Черновцах 11 малолетних детей поместили в общежитие сахарного завода, в котором отсутствуют элементарные удобства.

Страшные условия проживания малышей показала в Facebook волонтер Марта Левченко. По ее словам, жилье даже трудно назвать комнатами, разве что кладовками (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жилье им предоставили как убежище, и забыли очевидно о них. Без отопления, без воды. Ее набирать можно только в туалете. В крошечных ячейках живут многодетные семьи. Замечательные дети, которые привыкли уже к таким условиям. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы помочь. Туалет не фотографировала, потому что это страшно, просто страшнее не видела", – написала она.

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В Черновцах дети живут в страшном общежитии

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

Facebook Марты Левченко

По словам волонтера, в тяжелом положении оказались молодые семьи. "Все работают, дети прекрасные, есть из АТО, есть ребенок с инвалидностью", – уточнила она, оставив адрес для отправки помощи.

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

В Черновцах дети живут в страшном общежитии

Facebook Марты Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полицейские обнаружили детей, которые проживали в ужасных условиях. Так, в доме почти не было мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Черновцы
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В будущем так будет жить большинство населения страны, так что привыкайте. И как нам рассказывают в утешение, что во всем плохом надо видеть хорошее - не на улице же они живут, не под открытым небом. Пусть за это спасибо скажут. А заодно Петру Мальдивскому и Вовану Оманскому.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А то привыкли злыдари проклятущи!!!работать не хотят дай им видетели!!!хрен вам работать идите!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так кто им мешает съехать от туда и купить ебе жилье????им никто ничего не должен у нас не совок и не социализм а капитализм и если родители не могут обеспечить жилье то их нужно лешить родительских прав а детей в приют!!!нет денег не рожай!
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2 из 6 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, я живу в ЕС, что ты мне рассказываешь? У нас не отбирают детей! Даже если родители алкаши, им стараются помочь, а тем более непьющим, ни за что не отберут! Дают муниципальное жилье, а съемное оплачивает государство! Отбирать детей - последнее дело и просто зверство! Сразу ясно, Моня, у тебя детей нет
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Pavlov Pavel, а кто им виноват?????сейчас не совок и никто не обязан им давать что то бесплатно!где мужья этих дам???а то оди блудом заниматься и им ктотто что то ещё и должен???да с чего это?
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