Дети живут в кладовках: в сети показали страшные фото общежития в Черновцах

В Черновцах 11 малолетних детей поместили в общежитие сахарного завода, в котором отсутствуют элементарные удобства.

Страшные условия проживания малышей показала в Facebook волонтер Марта Левченко. По ее словам, жилье даже трудно назвать комнатами, разве что кладовками (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жилье им предоставили как убежище, и забыли очевидно о них. Без отопления, без воды. Ее набирать можно только в туалете. В крошечных ячейках живут многодетные семьи. Замечательные дети, которые привыкли уже к таким условиям. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы помочь. Туалет не фотографировала, потому что это страшно, просто страшнее не видела", – написала она.

В Черновцах дети живут в страшном общежитии Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии Facebook Марты Левченко

По словам волонтера, в тяжелом положении оказались молодые семьи. "Все работают, дети прекрасные, есть из АТО, есть ребенок с инвалидностью", – уточнила она, оставив адрес для отправки помощи.

В Черновцах дети живут в страшном общежитии Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии Facebook Марты Левченко

В Черновцах дети живут в страшном общежитии Facebook Марты Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полицейские обнаружили детей, которые проживали в ужасных условиях. Так, в доме почти не было мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви.

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