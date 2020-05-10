В Черновицкой области, где больше всего инфицированных коронавирусом в Украине, закончились места для больных COVID-19.

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Около сотни новых диагнозов на Буковине подтверждают ежедневно, и большинству пациентов нужно срочно в стационар, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пандемия COVID-19 в Украине Иллюстрация

"Мы вчера [9 мая] получили 62 госпитализаций, это не мало, это много", – отметил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Указывается, что в области спешно готовят уже третью волну госпитальных баз. По подсчетам, надо почти тысячу новых мест.

"На 12 число будет развернуто 912 коек, то есть мы уже развернули Городскую больницу №4 и №3, и во вторник мы разворачиваем Заставновскую ЦРБ", – рассказал Олег Черный.

Но только кроватями людей не спасешь: в регионе не хватает и врачей. Местные медики признаются – работают на грани человеческих возможностей.

"Из девяти врачей трое заболело, пришлось приглашать трех врачей из других медучреждений области, но один из приглашенных прошел тест и тоже был инфицирован. Нам бы тоже очень была бы большая помощь, например, как в Италии – врачами, медсестрами, силой", – сообщил завотделением анестезиологии Черновицкой городской больницы №1 Дмитрий Белоус.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине начинается этап адаптивного карантина.

Так, во Львовской области ограничения начнут ослаблять с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось. В самом Львове – с 11 мая, но частично.