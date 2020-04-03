"Запаситесь продуктами!" В Черновицкой области ввели комендантский час

В Черновицкой области на двое суток вводят режим максимального ограничения передвижения.

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Он будет действовать с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля, сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он призвал всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – отметил чиновник.

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Черновицкой области было зафиксирован 171 больной коронавирусом. Согласно данным онлайн-карты СНБО, там уже 203 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине официально зафиксировано уже 1072 случаев заболевания коронавирусом.

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