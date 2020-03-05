В Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.

Такое заявление сделал на брифинге в четверг, 5 марта, глава областной госадминистрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы в следующие часы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений", – отметил Осачук.

В Черновицкой области введут карантин из-за коронавируса 24 канал

Также по рекомендации правительства в области введут ограничения на массовые мероприятия. "Концерты, которые были запланированы на сегодняшний вечер и в ближайшие дни, будут отменены", – сказал глава ОГА.

Он также призвал людей с симптомами ОРВИ, у которых может быть коронавирусная инфекция, сообщать врачам и не бояться реакции общества.

"У нас есть случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и боятся обращаться к врачам, потому что если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей", – пояснил Осачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из-за коронавируса в Украине будут отменять массовые мероприятия.

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