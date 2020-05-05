В течение суток в Черновицкой области подтвердили 37 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при этом количество выздоровевших составляет 42.

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Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Всего областная лаборатория обработала 392 образца анализов.

"5 мая наш областной вирусологический лабораторный центр обработал 392 образца анализов. По их результатам у нас еще 37 новых случаев инфицирования. К сожалению, есть еще двое буковинцев, которые умерли. 42 человека выздоровели", – рассказал он.

Осачук уточнил, что общее количество заболевших в области достигла 1985 человек, выздоровели 217.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больницах Черновцов, которые были определены для лечения больных коронавирусом, закончились места для пациентов.

По словам мэра города Алексея Каспрука, с такими темпами скоро и в областных больницах закончатся места.