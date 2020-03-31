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31 марта • обновлено в 18:29
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В Черновицкой области от коронавируса умерли еще два человека: подробности о жертвах

17т
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В Черновицкой области 31 марта умерли еще двое пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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Жертвами стали женщина, 1955 года рождения, и мужчина, 1962 года рождения, сообщается на странице Черновицкой ОГА в Facebook.

Женщина попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого она три дня лечилась дома.

30 марта ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером того же дня пациентка получила позитивный результат теста на COVID-19.

На следующий день, 31 марта, женщине стало намного хуже и она скончалась.

Мужчина с 27 марта находился в реанимации в тяжелом состоянии. 28 марта у него подтвердили коронавирус.

В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Пациент также страдал сахарным диабетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 31 марта, количество подтвержденных больных коронавирусом в Украине достигло 549. В Черновицкой области было зафиксировано 90 случаев.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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