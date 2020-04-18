В Черновицкой области коронавирус COVID-19 зафиксирован у 10 священников, еще 13 на самоизоляции, потому что контактировали с зараженными.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

tsn.ua

"Среди зараженных – 10 священнослужителей, у одного из них подозрение на COVID-19. Также 13 священников ранее контактировали с инфицированными и находятся в изоляции", – отметил он.

Также Осачук сообщил о смерти еще четверых жителей области, среди них 37-летний музыкант, который пел в хоре. У одного из них диагностирован коронавирус, ожидаются результаты тестов остальных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 18 апреля, в Черновицкой области подтверждено 840 случаев коронавируса.

Всего по Украине уже 5106 больных, скончались 133 человека и 275 пациентов полностью выздоровели.