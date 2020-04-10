В Черновицкой области люди образовали огромные очереди возле рынков и магазинов перед введением особого режима из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщила местная журналистка Алла Спринчинат. Она уточнила, что все продуктовые магазины и рынки будут закрыты на выходных (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Также она уточнила, что на автозаправочных станциях можно будет заправляться только автомобилям пожарных, скорой помощи и полицейских.

"Возле рынков и магазинов уже сегодня создались очень длинные очереди. Люди ведут себя так, будто магазины закрываются на месяц или два. Нереальные очереди, люди выстроились как к Мавзолею. Все в панике, потому что каждому сейчас понадобилось что-то купить, будто у них все сразу закончилось", – рассказала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса COVID-19 на ближайшие выходные ввели особый режим. Он продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

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