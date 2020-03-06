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6 марта • обновлено в 12:14
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В Черновицкой области из-за коронавируса объявили ЧС

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В Черновицкой области с пятницы, 6 марта, из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, из-за чего на карантин закрыли учебные заведения.

Комиссия Министерства здравоохранения признала ситуацию в Черновцах чрезвычайной, но локальной, передает пресс-служба Минздрава.

Для недопущения распространения болезни в регионе запретили проведение массовых мероприятий, концертов, конференций и спортивных событий. Также в области приостановили учебный процесс.

Коронавирус в Черновцах

Коронавирус в Черновцах

"Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине было принято решение ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия в отдельных регионах Украины. Также это делается для обеспечения спокойствия граждан, которые взволнованы из-за фиксации COVID-19", – говорится в сообщении.

Противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней, начиная с 6 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Тег
Министерство здравоохранения
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