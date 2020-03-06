В Черновицкой области с пятницы, 6 марта, из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, из-за чего на карантин закрыли учебные заведения.
Комиссия Министерства здравоохранения признала ситуацию в Черновцах чрезвычайной, но локальной, передает пресс-служба Минздрава.
Для недопущения распространения болезни в регионе запретили проведение массовых мероприятий, концертов, конференций и спортивных событий. Также в области приостановили учебный процесс.
Коронавирус в Черновцах
"Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине было принято решение ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия в отдельных регионах Украины. Также это делается для обеспечения спокойствия граждан, которые взволнованы из-за фиксации COVID-19", – говорится в сообщении.
Противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней, начиная с 6 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы.
Также в Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.
В Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.
6 марта в Украине у девяти человек заподозрили коронавирус.
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