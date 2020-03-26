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26 марта • обновлено в 19:57
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В Черновицкой области 3 человека выздоровели от коронавируса

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В Черновицкой области три человека выздоровели от коронавируса СОVID-19.

Среди выздоровевших один ребенок и двое взрослых. Об этом в Facebook заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Также сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей – 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине", – отметил он.

Всего в области зафиксировали 47 случаев заражения вирусом.

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Автор
Тимур Григоренко
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