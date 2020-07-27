В Черном море завершились военные учения Sea Breeze 2020. Фоторепортаж

В воскресенье, 26 июля, в Черном море завершились юбилейные, 20-е, украинские-американские учения Sea Breeze 2020.

Как сообщает АрмияInform, в связи с пандемией коронавируса обучение проходили только в морской и воздушной компоненте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего к Sea Breeze 2020 привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители Sea Breeze 2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач.

По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе.

"Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze 2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй – в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США", – отметило издание.

Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация операций по безопасности в Черном море.

Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Учения Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, учения Sea Breeze 2020 стартовали 20 июля в акватории Черного моря.

25 июля сразу пять кораблей НАТО зашли в одесский порт.