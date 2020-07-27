В Черном море завершились военные учения Sea Breeze 2020. Фоторепортаж
В воскресенье, 26 июля, в Черном море завершились юбилейные, 20-е, украинские-американские учения Sea Breeze 2020.
Как сообщает АрмияInform, в связи с пандемией коронавируса обучение проходили только в морской и воздушной компоненте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Всего к Sea Breeze 2020 привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.
Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители Sea Breeze 2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач.
По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе.
"Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze 2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй – в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США", – отметило издание.
Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация операций по безопасности в Черном море.
Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.
Как писал OBOZREVATEL, учения Sea Breeze 2020 стартовали 20 июля в акватории Черного моря.
25 июля сразу пять кораблей НАТО зашли в одесский порт.