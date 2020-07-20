В Черном море стартовали масштабные учения Sea Breeze 2020. Впечатляющие фото

В понедельник, 20 июля, в акватории Черного моря стартовали юбилейные, 20-е, украинские-американские учения Sea Breeze 2020.

Как сообщает АрмияInform, в этом году из-за пандемии коронавируса учения ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Международные учения продлятся семь дней. Запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего к Sea Breeze 2020 планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. В учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя.

Кроме того, будут выполнены задачи по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Украинские-американские учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море armyinform.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня в Черном море у берегов Болгарии прошли международные военные учения Breeze 2020 с участием 10 стран НАТО.