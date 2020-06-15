В Черногорию вернулся коронавирус: болезнь зафиксировали впервые за 40 дней

Черногория, которая 2 июня объявила о завершении эпидемии коронавируса, сообщила о выявлении нового случая инфицирования.

Институт общественного здравоохранения Черногории на своем сайте заявил о том, что лабораторная обработка образцов, взятых у одного из пациентов с подозрением на COVID-19, показала положительный результат. Вирус попал в страну из-за границы.

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"Инфицированный был в Боснии и Герцеговине за несколько дней до того. Из профилактических соображений и по собственному решению он находился на самоизоляции в своей квартире в Подгорице, где пребывает и сейчас", – говорится в сообщении.

Отмечено, что больной имел минимум контактов. Институт решит, угрожает ли этот случай эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.