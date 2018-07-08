В Черное море вошли военные корабли США, в Одессе приземлились самолеты

В Черное море вошло флагманское судно ВМФ Америки USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Си Бриз-2018.

Об этом сообщила пресс-служба командования Шестого флота ВМФ США.

"USS Mount Whitney рад вернутся в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", — заявил капитан судна Роберт Агилар.

Также еще 6 июля в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter DDG78.

Кроме того продолжаются прилеты в одесский аэропорт тяжелой транспортной авиации.

Так, в субботу, 7 июля, днем приземлился очередной американский "Геркулес", который доставил в Украину морпехов и оборудование для учений.

Самолет принадлежит к эскадрилье VR-64 Condors и осуществляет доставку различного снаряжения по всему миру в интересах американских Военно-морских сил.

Ежегодные американо-украинские учения "Си Бриз-2018" будут проводиться с 9 по 21 июля. Кроме американских подразделений к нам прибудут турецкие и румынские корабли, грузинские и молдавские морские пехотинцы, а также водолазы и спецназ из Канады и Великобритании.

Думская

Думская

Как сообщал "Обозреватель", ранее США испытали боевую электронику в Черном море.