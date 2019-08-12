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В Чернобыле появились знаковые объекты. Фотофакт

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В зоне отчуждения побывал известный итальянский художник Фабиански Батсфорд, который создал в Чернобыле 4 объекта street art. Все они основаны на документальных кадрах.

Работы Фабиански направлены на то, чтобы привлечь внимание общества к важной теме. В своем творчестве он использует только безвредные материалы, которые не влияют на экологию (чтобы просмотреть снимки, прокрутите ниже).

Художник закончил Chelsea College of Art and Design в 2002 году по специальности "Public Art and Design", FC, псевдоним #codefc, активно работает как Street Art / VJ / Video Artist.

арт в Чернобыльской зоне

арт в Чернобыльской зоне

Фото: архив художника

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Его работа #codefc была представлена на галереях и на ярмарках искусств, таких как Moniker, Scope Miami, Istanbul Contemporary, Apart Gallery, Wannenes Art Auction House (it), Graffik, CD Gallery, Westbank, галерея Muse, The Other Art Fair, Mutate Британские события, музыкальные фестивали, включая Glastonbury, Big Chill, Secret Garden, Free Rotation, Gatecrasher, Shambala, LPM и клубы в Англии и по всей Европе.

В Чернобыле появились знаковые объекты. Фотофакт

Фото: архив художника

Как сообщал OBOZREVATEL, Washington Post писала, что взрыв реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году не стал крупнейшей ядерной катастрофой в мире и не свидетельствует о некомпетентности СССР.

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