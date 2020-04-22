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22 апреля • обновлено в 23:47
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В Чернигове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

8.1т
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В Чернигове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра города Александр Ломако в среду, 22 апреля.

"Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай COVID-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем", – рассказал он.

Никаких осложнений у женщины нет, она находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы.

При этом экспресс-тест мужа оказался негативным, его еще проверят ПЦР-тестом.

Коронавирус добрался до Чернигова. Иллюстрация

Коронавирус добрался до Чернигова. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Чернигов
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

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