В Чернигове и на Житомирщине трогательно почтили память погибших на Ан-26 курсантов. Фото и видео

В Чернигове и на Житомирщине в учебных заведениях, где учились погибшие на Ан-26 курсанты, трогательно почтили память своих выпускников – Николая Микитченко, Андрея Роспотнюка и Дмитрия Студинского.

Как сообщает "Суспільне Чернігів", в лицее с усиленной военно-физической подготовкой в Чернигове учились Николай Микитченко из Журавки Варвинского района, а также Андрей Роспотнюк, который в Чернигов приехал из Миргорода Полтавской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я лично и весь лицей должны гордиться, что приняли участие в судьбе такого воспитанника, как Николай. Думаю, что люди правду говорят, что небеса забирают лучших", – сказал воспитатель лицея Сергей Терехович.

Николай выпустился оттуда в 2015 году. В учебном заведении парня вспоминают как очень искреннего и ответственного ученика, а еще как способного спортсмена, члена сборной по многоборью.

"Это был жизнерадостный такой, добрый мальчик. Принимал участие в соревнованиях, но это не мешало ему всегда готовиться к урокам. Он читал, учил стихи, делал домашнее задание и никогда не говорил, что не смог, так как был на соревнованиях. Помню даже почерк его", – рассказала преподаватель украинского языка и литературы лицея Татьяна Казанина.

Уголок памяти погибших курсантов в Чернигове. Скриншот видео

"Николай всегда мечтал стать военнослужащим, и он такой путь прошел, чтобы его мечта сбылась. К сожалению, этому не дано было осуществиться", – отметили педагоги юного Героя.

По их словам, с первой попытки поступить в Харьковский национальный университет Воздушных сил у Микитченко не получилось. Поэтому после возвращения из АТО парень попытался еще раз и таки добился своего.

Еще один выпускник Черниговского военного лицея, который погиб в авиакатастрофе под Чугуевым, – это Андрей Роспотнюк из Миргорода. Юноша выпустился из учебного заведения в 2016 году.

Николай Микитченко и Андрей Роспотнюк закончили военный лицей в Чернигове. Скриншот видео

В память о ребятах в лицее обустроили уголок с их фото, лампадками и живыми цветами.

Также почтили память своего выпускника Дмитрия Студинского в Озерненской гимназии под Житомиром. Парень родился и вырос в военном городке Озерное, в 2016 году окончил местную гимназию и поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил, где учился на штурмана.

В холле учебного учреждения после известия о гибели Дмитрия разместили фото юноши в форме на фоне самолета, а ученики принесли ему астры и бумажные самолетики.

Дмитрия Студинского почтили в родной Озерненской гимназии. Скриншот видео

"Это наш ученик, ученик который был ответственным, дисциплинированным. Хороший в учебе", – рассказал о погибшем курсанте директор гимназии Анатолий Власюк.

"Из моего класса четверо ребят учатся в ХУВС. Трое – на летном факультете. Знала, что он в списках, у меня там не один выпускник на том факультете. Я до последнего думала, что он жив", – добавила классная руководительница юноши Татьяна Рыбак.

Дмитрий Студинский учился в ХУВС на штурмана. Скриншот видео

Школьные друзья парня также говорят о нем только как о хорошем и справедливом товарище. "Дима был очень искренним, человеком с большим сердцем, доброй душой. Никогда не слышал и не знал, чтобы он сделал кому-то что-то плохое. Он был очень хорошим человеком, открытым для всех", – поделился воспоминаниями одноклассник юного воина Павел Грабенко.

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