В Черкасской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-2019.
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Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.
"Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", – говорится в сообщении.
Коронавирус в Украине
Чиновник добавил, что семья зараженного также находится под наблюдением медиков.
"В области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7. Подчеркиваем, следуйте карантина, простые правила гигиены и сохраняйте спокойствие", – акцентировал Боднар.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.
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