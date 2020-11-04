В Черкасской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок

Во время пожара в селе Вязовок Городищенского района Черкасской области погибли три человека, из них – один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. ЧП произошло утром 4 ноября.

Во время проведения разведки и тушения пожарные обнаружили в доме тела трех погибших – предварительно это двое пожилых людей и трехлетний ребенок.

В 09:30 пожар был локализован, в 10:38 ликвидировано, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

На месте происшествия работали городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС в Черкасской области.

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