На Черкасщине священник Московского патриархата пожаловался на верующих из-за перехода в ПЦУ: тех вызвали на допрос
В Черкасской области священник Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ, самоназвание – Украинская православная церковь Московского патриархата) пожаловался на верующих за их переход в Православную церковь Украины (ПЦУ), и тех вызвали на допрос в полицию.
Об этом сообщается на сайте "Вести Черкащины". В сельское полицейское отделение пришли десятки людей.
По словам верующих, их позвали, чтобы дать показания следователям областной фискальной службы на основании заявления в областную прокуратуру иерея РПЦвУ Василия Яводчака о якобы незаконных действиях по переходу в ПЦУ.
Во время допроса, в котором участвовали пять следователей, людей спрашивали, действительно ли было собрание общины по переходу, как голосовали, кто ставил подписи под решением и так далее.
"Все это можно увидеть в протоколах. Считаем это чьей-то заказной акцией", – заявили люди.
Решение о переходе в ПЦУ большинство прихожан Бужанской православной церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Московского патриархата приняли в минувшем году на общем собрании.
Согласно этому, в Черкасскую ОГА подали Устав с изменениями и дополнениями, после его рассмотрения решение о перерегистрации общины было подписано.
Тогда со священником филиала Московского патриархата осталось шесть верующих, рассказал местный житель Алексей Багателя, пишет "Релігійна правда". По его словам, они проводят службы в церкви, а верующих ПЦУ "не пускают, ключи от здания не отдают, хотя строилась она на средства общины".
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