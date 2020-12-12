В Черкасской области на строительстве дорог разворовали почти семь млн грн

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Сумма ущерба составляет почти семь миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Следователи установили, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия, однако впоследствии в документ были внесены правки.

Они, в частности, касались размера финансирования и сроков выполнения работ. Окончательная стоимость работ составила более 20 млн гривен.

"В течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приема выполненных работ, зная об их недостоверности, а именно – факты некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами. В результате действий руководителя общества территориальной общине города Черкассы нанесен почти семь миллионов гривен убытков", – сказано в сообщении.

Сейчас директору частной структуры решается вопрос об избрании меры пресечения, а другим участникам схемы – о вручении подозрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" в ноябре задержали нескольких сотрудников таможенного поста, которые требовали деньги у пассажиров за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.