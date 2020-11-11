В Черкассах женщина с COVID-19 родила ребенка на земле под закрытой больницей

В Черкассах женщина родила просто на земле под закрытой областной больницей, потому что имела положительный тест на коронавирус.

Ребенка Евгении Киркичи принимал ее супруг Александр. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ребенок, который появился на свет под корпусом больницы Скриншот видео

Как рассказал мужчина, рожать его жена должна была не здесь, но вся семья переболела COVID-19. Поэтому он привез роженицу, схватки у которой начались посреди ночи, в областную больницу. Это учреждение принимает инфицированных пациентов.

В дороге Александр позвонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не коронавирус. Та в свою очередь позвонила свою коллеге из областной больницы. Однако, двери посреди ночи им никто не открыл.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", – рассказал Александр.

В итоге женщина родила ребенка под вишней на расстеленной курточке мужа. Под больницу из дома приехала врач, однако ребенок был уже на руках у отца.

Отец показал место, где родился малыш Скриншот видео

Когда младенец появился на свет, двери больницы открылись и к роженице подошел медперсонал.

"Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую коляску. Она не могла сесть, она была в брюках, брюки приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они не спеша пошли.

Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", – поделился муж роженицы. Пуповину перерезали уже в родильном зале.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Они пояснили, что женщине стоило вызвать скорую. Кроме того, молодой отец пошел к общему приемному отделению, а надо было в перинатальное. А уже оттуда женщину направили бы к "коронавирусному".

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста заявила, что задержка с персоналом случилась потому, что медикам нужно много времени, чтобы надень защитную униформу.

В больнице пообещали провести служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря, завил премьер Денис Шмыгаль.