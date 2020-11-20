В Черкассах женщина с COVID-19 родила под закрытой больницей: отец рассказал новые подробности

К женщине, которая из-за подтвержденного COVID-19 родила прямо на земле под зданием больницы в Черкассах, и ее мужу медики не выходили больше 40 минут.

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал новоиспеченный отец Александр Киркича, который, фактически, и принял роды у своей супруги Евгении. Мужчина подозревает, что сотрудники больницы "сидели и ждали, когда приедет врач, чтобы не брать на себя ответственность".

Киркича сказал, что в корпусе больницы, к которому он привез жену, были медицинские работники. Однако, внутрь роженицу не пустили.

"Один вход был закрыт. Я побежал ко второму, позвонил в дверь. Мне открыли две медсестры. Я объяснил им, что жена рожает, у нее позитивный тест на коронавирус и схватки учащаются. Медсестры равнодушно сказали, что я должен снова объехать помещение и заходить с другого входа – того, который был закрыт. Мы опять поехали туда", – рассказал мужчина.

Пока будущий отец настойчиво звонил в дверь, его жена оставалась в машине. Двери никто так и не открыл.

Александр и Евгения Киркича с дочкой Факты

Киркича консультировался по телефону с врачом. Она сообщила, что позвонила в больницу и двери "вот-вот должны открыть".

"Прошло пять минут, десять, пятнадцать… Но никто не открывал. У жены интервал между схватками тем временем сокращался. "Я чувствую, как ребенок уже опускается! – кричала Женя. – Саша, я рожаю!" – вспомнил он.

Мужчина снова повез жену ко второму входу и сказал медсестрам, что там никто не открывает, а ситуация уже критическая.

"Помогите, пожалуйста! – умолял. – Я не знаю, что делать!" Но они как отрезали: "Ничем не можем помочь. И пустить вас тоже не можем. Ждите там, где мы вам сказали". Пообещали, что позвонят в другую часть корпуса, чтобы "поторопить бригаду". Через минуту я снова был у второго входа и через дверь слышал, как там звонил телефон – к нему никто не подходил", – рассказал молодой отец.

Киркича отметил, что не знал, как принимать роды.

"Женя уже не могла терпеть. Она сначала пробовала ходить возле машины, потом забиралась на автомобиль – даже остались следы на капоте. А в какой-то момент просто легла под деревом. Я подложил свою куртку, ведь земля была очень холодной… Понятия не имел, как принимать роды. Но понимал, что нужно действовать. Мне хотелось кричать, звать на помощь, но только кого?" – рассказал мужчина.

Отец показал место, где родилась его дочь Факты

Рядом с парой никого не было, и роды начались прямо на земле.

"Я только успел обработать руки антисептиком и… уже увидел, что показалась головка ребенка. В этот момент как раз подъехала врач, с которой мы были на связи. Она начала звонить (как я понял, кому-то из корпуса, в который нас не пускали) и кричать: "Где вы ходите?! Почему до сих пор не открыли дверь?!"

Врач буквально на минуту отошла к машине – и в этот момент я принял ребенка. Дочка оказалась у меня в руках, я услышал ее первый вдох (голос Александра задрожал. – Авт.). Не могу передать свои ощущения… Это было что-то невероятное", – вспомнил Киркича.

После этого двери корпуса открылись и к женщине вышла бригада медиков в защитных костюмах. Мужчина добавил, что состояние дочери в порядке, она здорова.

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