В Черкассах закрывают для приема беременных роддом – власти разводят руками

В Черкассах оказался под угрозой роддом в одной из самых густонаселенных частей города – Юго-Западном районе. О потенциальном закрытия заведения говорят уже давно. Но теперь решили перейти от слов к делу.

Сейчас в оперативном порядке роддом переобустраивают под прием больных COVID-19, хотя здание и его коммуникации (прежде всего электросеть) не адаптированы к работе с нужным оборудованием. То есть людей не смогут лечить от коронавируса и его последствий.

После пандемии власти обещают восстановить деятельность учреждения как родильного дома. Однако, по информации коллектива, уже с нового года они могут остаться без работы, а на месте государственного учреждения откроется частный офтальмологический центр.

Родильный дом переобустраивают под прием больных COVID-19

В среду, 11 ноября, под стенами роддома состоялся митинг с участием медперсонала и неравнодушных жителей города, которые выступают категорически против закрытия родильного дома.

По словам черкащанина Николая, в этом роддоме рожала его жена. Одни из родов оказались сложными – спасли семью профессиональные медики.

В Черкассах состоялся митинг под стенами роддома

"Сначала наша власть пренебрегает медиками, а потом жалуется, что лечить некому. Сначала закрывают садики, а потом вкладывают десятки миллионов, чтобы построить новые. То же будет и с родильным – нельзя все мерить только деньгами. Должна быть и социальная составляющая. Не понимаю, как власть Бондаренко может этого не осознавать", – возмущается черкащанин.

На митинг приехал и кандидат на должность городского головы Черкасс Виктор Евпак. Он убежден, что заведение нужно сохранить.

Жители города выступают категорически против закрытия родильного дома.

"Только власть, которая не видит в городе будущего, может так необдуманно закрывать роддом. Я уверен, что при принятии подобных решений нужно качественно исследовать вопрос в контексте и демографических показателей, и возможности влить сюда дополнительные инвестиции, чтобы создать комплексный медицинский центр", – говорит Евпак.

По словам главного врача роддома Ирины Риджанич, медики заведения не были подготовлены к приему "ковидных" больных.

После завершения митинга неравнодушные граждане поехали в городской совет и передали свои требования городской власти.

"Я сама перенесла COVID-19 средней тяжести. Персонал инфекционной больницы, который мне помогал, был подготовленным. Я очень благодарна им. Если город планировал, что будет такая вспышка, то надо было думать, как учить медиков роддома. Нужно было проводить хоть какие-то занятия. Сейчас просто бросают сотрудников родильного туда, где пылает", – отметила Риджанич.

В мэрии же говорят, что другого помещения, кроме роддома, найти для "ковидных" больных не могут.

"Потребность перепрофилирования медицинских учреждений (иногда и развертывания мобильных госпиталей) возникает повсюду. У нас на сегодня возможности имеющегося коечного фонда фактически исчерпываются. Почему выбрали для временного инфекционного стационара именно роддом? Прежде всего из-за его недостаточной загруженности. В то же время здесь имеются 54 выводы для кислородной поддержки, правда, сейчас планируем их модернизацию", – заявил директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Всеволод Кульчиковский.

После завершения митинга под роддомом неравнодушные граждане поехали в городской совет и передали свои требования городской власти.