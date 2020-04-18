В Черкассах в разгар пандемии потратили 190 тыс. грн на металлическое яйцо
В Черкасском городском совете в разгар пандемии коронавируса потратили 196 000 гривен на установление кованой писанки в сквере напротив здания облсовета.
Данные о закупке местный Департамент образования и гуманитарной политики обнародовал в системе "Прозорро" 17 августа.
Поставщиком изделия является черкасский гравер Иван Лавриненко. Известно, что сквер, где уже установили писанку, находится на балансе коммунального предприятия "Дирекция парков".
Как сказал руководитель департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов, изделие было приобретено и установлено в связи с его фактическим исполнением местными художниками и отказываться от него в связи с пандемией COVID-19 "не было смысла", передает 18000.com.ua.
При этом сейчас действуют ограничения по посещению публичных мест, в том числе и скверов и парков.
"Ребята решили показать всем, в том числе и тем, чьи окна выходят на это яйцо, свои металлические причиндалы... Однако "бабок" в пандемию и карантин хватило только на одно, но это уже такое", – высмеял ситуацию в Facebook пользователь Артур Чемирис.
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля в Черкасской области выявлен 141 случай COVID-19. Всего в Украине подтверждено 5106 диагнозов нового коронавируса. Умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.