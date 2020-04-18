В Черкассах в разгар пандемии потратили 190 тыс. грн на металлическое яйцо

В Черкасском городском совете в разгар пандемии коронавируса потратили 196 000 гривен на установление кованой писанки в сквере напротив здания облсовета.

Данные о закупке местный Департамент образования и гуманитарной политики обнародовал в системе "Прозорро" 17 августа.

В Черкассах установили металлическую писанку Коллаж

Поставщиком изделия является черкасский гравер Иван Лавриненко. Известно, что сквер, где уже установили писанку, находится на балансе коммунального предприятия "Дирекция парков".

Как сказал руководитель департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов, изделие было приобретено и установлено в связи с его фактическим исполнением местными художниками и отказываться от него в связи с пандемией COVID-19 "не было смысла", передает 18000.com.ua.

При этом сейчас действуют ограничения по посещению публичных мест, в том числе и скверов и парков.

Установленная кованная писанка Фото Сергея Костенко

"Ребята решили показать всем, в том числе и тем, чьи окна выходят на это яйцо, свои металлические причиндалы... Однако "бабок" в пандемию и карантин хватило только на одно, но это уже такое", – высмеял ситуацию в Facebook пользователь Артур Чемирис.

Прозорро

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля в Черкасской области выявлен 141 случай COVID-19. Всего в Украине подтверждено 5106 диагнозов нового коронавируса. Умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.