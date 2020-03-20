В Черкассах планируют пускать в транспорт по пропускам из-за коронавируса

При появлении в Черкассах случаев заболевания коронавирус, там придется полностью прекратить движение общественного транспорта.

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А пока в городе рассматривают возможность пускать в автобусы по пропускам. Об этом заявил мэр города Анатолий Бондаренко в программе "72 часа" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Но мы его не будем останавливать, пока не обеспечим подвозом работников стратегических предприятий. Потому что создать транспортный коллапс – большого ума не нужно", – сказал чиновник.

В случае появления в Черкассах коронавируса, там могут полностью прекратить движение общественного транспорта

Бондаренко добавил, что сейчас местный департамент ЖКХ совместно с его заместителем работают над тем, чтобы разработать специальные маршруты и обеспечить возможностью добраться на работу прежде всего врачей, работников аптек, теплокоммунэнерго, других стратегических предприятий.

По мнению мэра, есть несколько вариантов, как это сделать. Первый предполагает, что общественный транспорт будет ходить по обычному графику, но в автобусы и троллейбусы будут допускать по удостоверениях и пропусках, выданных городским советом, из которых будет понятно, что люди едут на работу.

Еще один вариант – общественный транспорт будет ходить не по привычным маршрутам, а по специальным рейсам, которые будут подвозить работников на работу и домой.

"Изучаются и другие варианты. Задача – не следовать тому, что происходит в Киеве, где после остановки метро образовались огромные пробки", – подытожил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево Закарпатской области ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса – там из 21 марта прекращает работу общественный транспорт. Центральная часть города будет перекрываться на выходные.

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