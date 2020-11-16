В Черкассах 17-летний парень, который пожаловался на боль в сердце и вызвал скорую, ударил фельдшера электрошокером.

Как пишет местное издание "Дзвін", инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Отмечается, что парня медики знали, поскольку он часто их вызвал к себе или к своей бабушке.

Издание отметило, что кроме того, парня в городе знают, поскольку в 2016 году он спас девочек 7 и 8 лет из-под льда на Днепре. Одну из них парень вытащил самостоятельно. Тогда также стало известно и то, что он имеет первую группу инвалидности из-за проблем со зрением. На его спасение собирала деньги вся страна.

На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила парню давление, начал ссориться и спорить.

"Когда же парень начал кулаками крушить все и вытащил электрошокер, молодая девушка на самом деле испугалась. Он ударил бабушку, на фельдшера пришелся удар электрошокером. К тому же обещал еще выйти "убить водителя скорой и растрощить и автомобиль", – пишет издание.

Сейчас фельдшер находится в кардиологическом отделении Третьей Черкасской городской больницы. После нападения у нее было нарушение сердечного ритма, поднялось давление и при снятии ЭКГ девушка потеряла сознание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 октября в Каменском Днепропетровской области мужчина напал на медиков скорой помощи и ограбил их.