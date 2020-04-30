В Черкассах открываются рестораны и салоны красоты – СМИ

Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг.

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Соответствующее решение, подписанное заместителем городского главы Игорем Волошиным, опубликовало издание "Страна".

Согласно документу, открываются непродовольственные магазины и сфера услуг, летние площадки ресторанов, строймагазины, рынки и прочее. Деятельность объектов может осуществляться только при условии соблюдения требований законодательства относительно противоэпидемиологических мер.

Черкассы выходят из карантина Страна

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появились красноречивые фото и видео из парка "Киото" в Киеве, где люди массово вышли на прогулки, проигнорировав карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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