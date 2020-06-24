В Черкассах отец утонул, спасая 7-летнего сына: трагедия произошла из-за катамарана

В Черкассах мужчина ценой своей жизни спас семилетнего сына, когда тот упал с катамарана.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. Она уточнила, что инцидент произошел 24 июня около 20:00 в районе пляжа "Живчик" на Днепре.

По данным Назарок, 34-летний мужчина со своим семилетним сыном катались на катамаране. Отец спрыгнул в воду и толчком воды от прыжка ребенка также сбросило в реку. Отец быстро подплыл к сыну и держал его на воде, пока с берега к нему не бросились на помощь.

Ребенка забрали, однако отец исчез. Его позднее обнаружили водолазы, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

Ребенка в состоянии доставили в Черкасскую городскую детскую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра на Фрунзенском канале 23 июня утонул мужчина. Он нырнул в воду, но так и не выплыл на поверхность. Водолазы обнаружили его тело на дне.