В Черкассах в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался священнослужитель.

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Мужчине было 34 года, сообщил в Facebook глава Черкасской областной государственной админстрации Роман Боднар.

В Черкассах от коронавируса скончался 34-летний священник aif.ua

По его словам, священника госпитализировали в городскую больницу с пневмонией.

"Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование. Приносим соболезнования родным и близким", – написал глава ОГА.

Также в области зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на вечер 5 июня, на стационарном лечении находятся 18 пациентов, среди них семеро в тяжелом состоянии и один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 49 человек лечатся дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 июня, в Черкасской области зафиксировано 432 случая COVID-19, из которых 334 пациента выздоровели.

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