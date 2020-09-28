В Черкассах от COVID-19 умерла учительница

В Черкассах от коронавируса умерла учительница начальных классов местной школы.

Об этом сообщило издание "Про все" со ссылкой на слова директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергея Воронова. 65-летняя учительница школы №29 болела уже неделю.

Сначала женщина пыталась лечиться дома. В больницу ее доставили 21 сентября.

Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг горсовета Всеволод Кульчиковський отметил, что женщина имела сопутствующие патологии. В медучреждение она попала уже в крайне тяжелом состоянии.

Помимо коронавируса у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и избыточный вес.

В Черкассах от коронавируса умерла учительница. Сайт школы №29 Черкасс

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