В Черкассах COVID-19 зафиксировали в детском саду

Карина Бондаренко Общество 10:22, 10.08.2020

В детском саду №34 в Черкассах зафиксировали один случай коронавируса.

Об этом сообщил руководитель департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, сообщает "Суспільне".

Он не уточнил, кто именно инфицирован COVID-19. Теперь всех детей переведут в изоляцию на 14 дней, а сад закроют на ремонтные работы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Степанов рассказал, как будут контролировать COVID-19 в школах.

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