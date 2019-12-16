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16 декабря • обновлено в 06:37
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В чем встречать год Крысы: маг озвучил рекомендации

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Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал о том, что год Белой Металлической Крысы следует встречать в цветовой гамме, которую "любит Крыса".

"Она любит такие цвета: белый, все пастельные светлые и мягкие тона, серебряный и синий. Именно в этой цветовой гамме следует подбирать одежду", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

По словам мага, на праздничном столе в новогоднюю ночь должны присутствовать блюда, которые "нравятся" Крысе, а именно: "любые каши, пельмени и вареники, рыба и морепродукты, блинчики с начинкой, блюда в форме шаров – шары из риса, картофельные крокеты, пончики и так далее".

Новый год Белой Крысы

Новый год Белой Крысы

Игорь Мехеда также рассказал, что лучшим подарком на Новый год Крысы будет "конверт с деньгами в красном конверте с вложенным талисманом в форме монетки".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина озвучила секрет успеха на год Белой Крысы. В частности, она сообщила о том, что творческая работа принесет и удовольствие, и доход.

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Темы
Эксклюзив Новый год Новогодние блюда
Персона
Игорь Мехеда
Теги
новогодние подарки Новый Год-2020
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