В Чехии в третий раз за несколько дней ужесточили карантин

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Чехии ввели уже третий в течение нескольких дней пакет ограничительных мер.

Он будет действовать с 14 октября в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного до 3 ноября, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на информацию правительства страны.

Должны закрыться заведения общественного питания с возможностью работать только на вынос. До этого несколько последних дней они могли работать до 20:00.

Запрещено публичное потребление алкоголя, чтобы исключить ситуацию, когда после 20:00 покупатели получали спиртное через окошко и распивали на тротуарах, формально не нарушая правила карантина.

Закроются и перейдут на дистанционное обучение все школы, при этом детсады будут работать. Студенты, живущие в Чехии, обязаны покинуть общежития. В пакете ограничительных мер, принятом несколько дней назад, дистанционно должны были учиться старшеклассники и студенты вузов, учащимся средних классов разрешалось ходить по неделе в школу группами или учиться из дома. Младшие школьники продолжали привычное обучение.

Также среди новых ограничительных мер – запрет собираться группами более чем по 6 человек, требование носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на остановках.

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии ввели с 5 октября сроком на 30 дней из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Для возможного его продления потребуется согласие парламента.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Чехии изобрели антикоронавирусные фильтры для вентиляции.