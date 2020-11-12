Лечили у друга семьи, хирурги могли ошибиться на операции: подробности смерти молодой жены экс-министра Квиташвили

В Киеве через месяц после плановой операции в известной частной клинике умерла молодая жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская. Врачи совершили роковую ошибку во время первой операции, что и привело к смерти женщины. По стечению обстоятельств директор клиники был хорошим другом семьи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сделали четыре операции и не спасли

Друзья и родные 35-летней Анастасии Островской в соцсетях рассказывают, что произошло с ней. Ее сестра Вероника написала, что Анастасия отправилась на операцию по удалению камней из желчного в одну из известных клиник столицы. Процедура обещала быть не самой сложной, тем более, что делали ее лапароскопическим способом, без разреза.

Экс-министр здравоохранения и его молода жена Анастасия Facebook Анастасии Островской

"Однако во время операции врачи случайно отрезали сосуд, который питал печень… операция, которая должна была длиться 40 минут, продолжалась 5 часов, потому что останавливали кровь. Потом была реабилитация неделю, затем еще одна операция из-за того, что плохо были поставлены дренажи и жидкость не отходила. Уверяли, что все хорошо сделали, но через неделю началось кровотечение. И снова операцию провели. Потом заверили, что она идет на поправку и перевели ее в клинику "Д." на реабилитацию.

На второй день в клинике сделали четвертую операцию, которая стала последней. После этого они решили не выводить ее из наркотического сна и не приостанавливать реанимационных действий. Я приехала в больницу без звонка, интуитивно, но они 5 минут как отключили ее от всех аппаратов. В течение всего лечения хирурги говорили, что делают все возможное", – написала сестра Вероника.

Вероника также на своей страничке пишет, что ее сестра Анастасия целый месяц мучилась после фатальной ошибки врачей. "Прости, что не защитила Тебя! Прости, что не уберегла!" – написала она.

Вечером 9 ноября Анастасия умерла. Прощание с ней прошло вечером 11 ноября в соборе на Левом берегу. Похоронить ее решили во Львове.

По стечению обстоятельств директор клиники является хорошим знакомым семьи – у Анастасии на страничке есть фото с его семьей, летом они вместе были в Каменец-Подольском.

Анастасия Островская Facebook Анастасии Островской

Ее муж разбит от горя

Сама Анастасия родом со Львова. С Александром Квиташвили она познакомилась, когда работала в одном из департаментов Министерства здравоохранения. Свою карьеру в Киеве она начинала с работы в Совете национальной безопасности Украины (СНБО).

В последнее время Анастасия работала в общественной организации Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Как рассказал нам ее руководитель, политолог Олег Саакян, Анастасия была координатором проекта. "На ней лежали организационные функции. Она была очень жизнерадостной, с хорошим образованием. Отлично знала английский язык. Анастасия хотела развиваться в сфере политики, у нее были перспективы", – говорит Саакян.

Квиташвили тяжело переживает потерю жены Facebook Анастасии Островской

Также он отмечает, что ни он, ни команда ничего не знали о ее проблемах со здоровьем. "В последние месяцы она с нами уже не сотрудничала, и мы не пересекались и не знали об этом. Но ничто не предвещало беды, поэтому мы все в шоке от этого известия. Тем более это связано с врачебной ошибкой, такая неожиданная смерть. Ей бы еще жить и жить, радоваться жизни", – говорит политолог.

С Александром Квиташвили Анастасия вместе уже давно. "Они были очень счастливой парой. Судя по ее высказываниям о муже, они любили друг друга. И я поэтому понимаю состояние Александра, он сейчас просто разбит", – говорит Саакян.

Александр и Анастасия были очень счастливы Facebook Анастасии Островской

Знакомые говорят, что Анастасия всегда хорошо отзывалась о муже Facebook Анастасии Островской

Подруга Анастасии рассказала, что девушка всегда была очень открытой. "Даже когда она переехала и работала в Киеве, она всегда откликалась на просьбы. Если нужна была операция, осмотр у профессора, она всегда устраивала встречи и всегда с позитивным результатом", – говорит подруга.

Анастасия любила путешествовать, на ее страничке много фото из поездок в Грузию и по Украине.

Настя из многодетной семьи. Кроме сестры еще есть два брата. Младшая сестра работает моделью, снимается в кино, а один из братьев закончил режиссерский факультет, снимается в кино, работает актером.

Анастасия Островская (в центре) с мамой (справа) в студии "1+1" Скрин видео

Анастасия показывала как надо выполнять упражнения Скрин видео

А мама Анастасии известная во Львове спортсменка. Она –чемпион мира и Европы по бегу на 100 км, по 12-часовому бегу, многодневному бегу, "10 марафонов за 10 дней". Анастасия также занималась спортом и благодаря этому сильно похудела.

Года три назад они в студии "Сніданку" вместе с тренером Литвиновой и мамой показывали, как нужно делать упражнения.

Будет ли семья предпринимать шаги, чтобы наказать тех, кто виновен в смерти Анастасии Островской, пока неизвестно.